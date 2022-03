Bonne table : un déjeuner cosy place de la Calende

On se sent détendu rien qu'en passant le pas de la porte. Pour ceux qui recherchent une ambiance studieuse, Cosy Lunch a gardé le concept de son grand frère Thé Majuscule: le premier étage est envahi par les livres, le calme y règne.

Une carte très moderne

On s'installe au rez-de-chaussée. À la carte, on retrouve des plats italiens - bruschettas, pâtes - mais également des spécialités d'ailleurs. Mon amie se laisse tenter par une bruschetta au saumon (8€), accompagnée de potatoes et de salade verte. C'est bon, dommage que l'accompagnement soit servi en si petite quantité. Pour ma part, j'opte pour un plat et dessert du jour (9€), poulet au curry et lait de coco servi avec du riz, que j'accompagne d'un jus d'orange pressée. C'est goûtu même si je ne retrouve pas les saveurs indiennes que j'espérais. En dessert, ce sera tarte au citron. Si la pâte n'est pas croustillante, la tarte reste plaisante.

Voilà une adresse originale dans son concept. Le service est cordial mais pas très rapide... c'est cohérent avec le concept. Un restaurant où l'on savoure, à éviter en cas de très grosse faim.

Pratique. Cosy Lunch, 8 place de la Calende à Rouen. 06 60 56 56 62