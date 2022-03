Paris (AFP). La Chine est devenue le 2e vignoble mondial après l'Espagne

La Chine est devenue en 2014 le deuxième vignoble du monde avec près de 800.000 hectares derrière l'Espagne et devant la France, a indiqué lundi l'Organisation internationale du vin (OIV). Le vignoble chinois qui représentait moins de 4% des vignes mondiales en 2000 compte aujourd'hui pour près de 11%, selon l'OIV. C'est en Chine et en Amérique du Sud principalement que les vignobles continuent de croître, note l'OIV dans sa présentation. En revanche l'Union européenne continue de réduire ses surfaces qui atteignent 3,4 millions d'ha (soit un recul de 21.000 ha). L'Espagne reste largement en tête pour les surfaces cultivées avec plus d'un million d'ha (1,021 million) devant la France (792.000 ha) et l'Italie (690.000) Entre 2008 et 2011, l'Union européenne avait adopté un plan de régulation du potentiel de production qui l'a amenée à diminuer de 94.000 ha en moyenne chaque année la surface de ses vignobles. Ces deux dernières années ce sont principalement l'Italie et le Portugal qui ont poursuivi cet effort avec des baisses respectives de moins 15.000 et moins 5.000 ha par an. En 2014, 104 millions d'hl (hectolitres) de vin ont été exportés à travers le monde soit une hausse de 2,5% en un an, principalement au bénéfice de l?Espagne (+22% en volumes), premier exportateur mondial devant l'Italie et la France. Le Chili et l'Australie sont respectivement les 4e et 5e exportateurs mondiaux. La consommation a elle accusé un léger recul, estimée à 240 millions d'hl pour 2014 (soit -2,4 millions d'hl), les Etats-Unis étant les premiers consommateurs au monde.

