Tendance Foot : Caen cale, Avranches tremble !

S'ils continuent d'avancer vers le maintien sur le plan sportif, les Avranchinais ont connu une semaine compliquée avec l'annonce de la non-reconduction de Richard Déziré l'entraîneur. Du côté du SM Caen, on n'avance plus sportivement et la situation peut commencer à inquiéter avec désormais plus qu'un point d'avance sur la zone rouge...