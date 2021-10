Un relais "Baby-sitting" à Granville

Dans le cadre des missions du Point Information Jeunesse (PIJ) de L’Agora et de l'Espace Jeunes Christian Ridel, le service Jeunesse de la ville de Granville lance la création d'un relais "baby-sitting" à destination des 16-25 ans.

L’objectif de ce service sera double :

- Faciliter la mise en relation entre des parents en attente d’une garde ponctuelle de leurs enfants et des jeunes souhaitant offrir de tels services.

- Proposer aux jeunes qui le souhaitent de suivre gratuitement une sensibilisation à la garde d’enfants sur les thématiques suivantes : notions de secourisme, sensibilisation aux risques domestiques, développement et rythme de l'enfant, les gestes de la vie quotidienne, le jeu et l'enfant, le livre et l'enfant, le CESU, les techniques de recherche de parents employeurs.

Le PIJ de L’Agora deviendra le lieu ressources qui centralise les offres et les demandes de baby-sitting.

Ce service s’adressera à tous les jeunes de 16-25 ans et à tous les parents de Granville et des communes avoisinantes. Le service jeunesse travaille sur ce projet en partenariat avec les structures municipales la Médiathèque Charles de la Morandière et la Lud&Lire de la Ville de Granville, la Maison de la Petite Enfance et le Réseau d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes du Pays Granvillais, l’antenne locale de la Croix Rouge, l’Urssaf, et la Mission Locale du bassin Granvillais.

Le lancement de ce service se fera lors du 11ème Salon pour l'Emploi organisé par la Mission Locale le Vendredi 11 Mars 2011, de 16h à 20h à la Cité des Sports. Les jeunes et parents intéressés pourront se faire connaître et venir s’inscrire sur le stand du PIJ de l’Espace Info de L’Agora.