Coupe de Basse-Normandie : Hérouville à l'arrachée, Bayeux sorti du bourbier

Quatre équipes de DH, deux de DSR et deux de DHR pour quatre tickets dans le dernier carré. Les deux petits poucets Hérouville et Agon-Coutainville recevaient respectivement Deauville et Bayeux, tandis que l'ASPTT Caen recevait Flers pour leur quatrième opposition de la saison. Enfin, la réserve de Saint-Lô se mesurait à son collègue leader de DSR et assuré de monter, l'AF Virois.

ASPTT Caen 0-3 FC Flers

Vainqueurs la semaine passée en championnat contre le même adversaire (1-0), les Postiers présentaient une équipe largement remaniée pour accueillir les Flériens. Une équipe bis avec Kévin Lecacheux et Jordan Blondel sur le banc qui n'aura pas pu résister aux assauts et à la qualité de l'équipe de Mickaël Derouet, qui s'impose nettement 0-3.

Cette saison, les Ornais auront été les bourreaux des Caennais en coupe. En effet, en octobre, en Coupe de France, les hommes de Laurent Dufour s'étaient déjà inclinés sèchement 1-4. Mais leur essentiel est ailleurs puisque la porte de la CFA2 est désormais grande ouverte. Du côté Flérien, l'objectif Coupe est plus que sérieux alors que les espoirs en championnat sont envolés depuis bien des semaines.

Dans le même temps, Vire recevait la réserve du FC Saint-Lô au stade Pierre-Compte. Déjà assurés de leur accession en DH, les Virois auraient pu nourrir des idées pour aller au bout dans cette Coupe régionale. Mais face à des Saint-Lois loin d'être assurés du maintien en DSR, la formule gagnante n'a pas fonctionné, puisque les protégés de Cyril Mocques ont été défaits 1-2 et laissent la place aux Manchois pour le dernier carré.

SC Hérouville 5-5 AST Deauville (TAB 5-4)

Sur son synthétique, le SCH attendait avec impatience l'ASTD pour continuer leur belle épopée. Devant une formation ayant encaissée sept buts lors des deux dernières rencontres de DH, l'équipe de Mohamed Tarchoun a pu s'en donner à cœur joie offensivement en faisant trembler les filets à cinq reprises. Mais dans une rencontre complètement dingue, les Deauvillais ont su redresser la barre sans réussir à prendre véritablement le dessus sur les pensionnaires de DHR. C'est finalement aux tirs aux buts que le ticket pour les demis-finales est attribué à des Hérouvillais toujours solidaires et qui continuent leur parcours méritoire.

Enfin, le dernier sésame était à distribuer entre Agon-Coutainville et Bayeux ce dimanche. Déjà héroïques durant les tours précédents en ayant notamment sorti Tourlaville, les Manchots sont tombés sur plus adroits. De sérieux Bajocasses sont allés se qualifier 0-4 pour continuer l'aventure. Finalistes malheureux face à Ducey la saison passée, les jaunes et bleus ont encore une étape à franchir pour d'abord retrouver la finale avant de penser à soulever le trophée. D'autant plus que ceux-ci, bien que distancés en tête de la DH, n'ont pas dit leur dernier mot sur ce tableau.