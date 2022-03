Cannes (AFP). Dernier hommage à Florence Arthaud au large de Cannes

De nombreux bateaux, des fleurs à la mer et les cornes de brume qui résonnent famille et proches de Florence Arthaud se sont rassemblés dimanche matin au large de Cannes pour un dernier hommage, émouvant, à la navigatrice. C'est au large de l?île Saint-Honorat, qui forme avec Sainte-Marguerite les îles de Lérins, en baie de Cannes (Alpes-Maritimes) que les proches de la célèbre navigatrice, vainqueur de la Route du Rhum et qui a péri dans un accident d'hélicoptères en Argentine, s'étaient donné rendez-vous à 11h00. Accompagnés d'une flottille d'une cinquantaine de bateaux, ils ont jeté tous ensemble des roses blanches à la mer, pendant que les navires actionnaient leur corne de brume, a constaté un correspondant de l'AFP. Hubert Arthaud, le frère de Florence avait lancé vendredi un appel à tous les marins de France pour qu'ils s'associent à l?hommage rendu dimanche à sa soeur. Il avait demandé à tous les navigateurs, dans leurs ports respectifs, de jeter une rose blanche à la mer et d'actionner leur corne de brume ou leur klaxon pendant 15 secondes, à 11h00. Du haut du monastère fortifié, une tour voisine de l'abbaye de Lérins, qui abrite des moines cisterciens, sous un soleil qui perçait difficilement les nuages, le neveu de la navigatrice, Clément Arthaud, a lâché peu après des ballons blancs. - "Moment de partage et d'amour" - "Je suis ici parce que j?admirais beaucoup Florence, elle représentait pour moi la liberté et la femme qui ose", a expliqué depuis le rivage Joëlle, une retraitée venue dire un dernier adieu à Florence Arthaud avec un groupe d'amies de la région. "Je suis ravi: tous ses amis marins étaient là, et aussi tous les marins qu'elle a fait rêver", a réagi Hubert Arthaud peu après le rassemblement. "Florence aurait aimé cette cérémonie, c'était un moment de partage et d'amour qui s'est déroulé dans la simplicité. C'était un au revoir à Florence, même si elle sera toujours avec nous", a-t-il poursuivi. Une cérémonie, dans la stricte intimité familiale, est prévue en juin au cimetière de l?île voisine de Sainte-Marguerite, où la navigatrice avait émis le souhait de reposer aux côtés de son frère Jean-Marie, décédé en 2001. Les cendres de leur père devraient également être dispersées à cette occasion. Florence Arthaud a trouvé la mort le 9 mars dernier en même temps que la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et cinq membres de l?équipe de tournage du jeu télévisé Dropped. Hubert Arthaud a mis en cause les conditions du tournage après l'accident, assurant sur la foi d'une vidéo de l'accident que les règles de sécurité avaient été "complètement zappées". Il s'est constitué partie civile dans le dossier, comme sa mère et sa nièce Marie, la fille de Florence Arthaud. "Nous souhaitons avoir accès au dossier d?instruction", a-t-il expliqué: "La presse a évoqué des manquements à la sécurité et, si l?enquête les confirme, nous attaquerons ALP, la société productrice de Dropped".

