Washington (AFP). Obama épingle Hillary Clinton devant la presse

Le président Barack Obama n'a pas épargné Hillary Clinton, ses alliés et rivaux samedi soir devant la presse et le tout-Washington réunis pour assister à un dîner traditionnel immuable consistant à se moquer de tous avec une pointe d'autodérision. Le président américain s'est plié à l'exercice qui vise à faire rire à ses dépens, devant un parterre de célébrités lors du dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison Blanche organisé pour l'avant-dernière fois avant l'élection présidentielle de 2016. Parmi les prétendants à sa succession, Hillary Clinton - battue par Obama lors des primaires démocrates de 2008 - n'a pas été épargnée, le président ridiculisant le ton plutôt modeste qu'elle a voulu donner à sa campagne en se lançant à la rencontre des "Américains ordinaires" dans l'Iowa à bord d'un minibus. Les temps son durs, a-t-il dit. "J'ai une amie, qui, il y a quelques semaines, gagnait des millions de dollars par an, et qui vit maintenant dans un van dans l'Iowa". Evoquant le peu de temps qu'il lui reste à la présidence, Barak Obama a plaisanté : "Mes conseillers m'ont demandé, +M. le Président, avez-vous une dernière liste de voeux ? J'ai dit, bon, J'ai quelque chose qui rime avec une liste de voeux". "Action présidentielle sur l'immigration ? Nouvelles règles sur le climat ?".

