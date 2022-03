Taëz (Yémen) (AFP). Yémen: plus de 90 morts en 24 heures de heurts et raids dans le sud

Au moins 92 personnes ont été tuées dans le sud du Yémen en 24 heures de raids menés par la coalition dirigée par Ryad et de combats entre rebelles Houthis et partisans du président en exil, ont indiqué des sources médicale et militaire samedi. Uniquement à Aden, la grande ville du sud, et dans la province voisine de Lahej, 46 rebelles chiites Houthis ont péri dans les combats en cours et les raids aériens, a indiqué une source militaire proche de la rébellion. Selon un responsable des services médicaux à Aden, huit miliciens partisans du président Abd Rabbo Mansour Hadi ont été tués. Ces morts s'ajoutent aux 38 déjà annoncés par des responsables gouvernementaux.

