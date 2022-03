Paris (AFP). PSG: Maxwell, 2e but le plus rapide cette saison, loin du record

Maxwell (Paris SG) a ouvert le score contre Lille samedi en L1 au bout de 24 secondes, deuxième but le plus rapide cette saison derrière André-Pierre Gignac et ses 20 secondes, très loin du record des 8 secondes de Michel Rio en 1992. Maxwell a marqué au bout de 24 secondes, selon le compte Twitter du statisticien Opta. C'est quatre secondes de plus que le but le plus rapide cette saison, signé Gignac à Evian le 14 septembre (3-1 pour OM, score final), toujours selon cette source. Le but le plus rapide du championnat d'élite français fut signé Michel Rio, pour Caen, qui avait marqué contre Cannes au bout de 8 secondes le 15 février 1992.

