Paris (AFP). Ligue 1: dangereux retour à l'ordinaire pour le PSG contre Lille

Son rêve européen désormais évanoui, le Paris SG doit immédiatement se concentrer sur ses objectifs nationaux avec la réception, samedi (17h00) pour la 34e journée de L1, de Lille, une équipe en forme qui pourrait le perturber dans son duel pour le titre avec Lyon. Le match était à peine fini mardi à Barcelone que les Parisiens assuraient qu'ils étaient prêts à embrayer sur la L1 et sur leur quête d'un historique triplé championnat-Coupe de France-Coupe de la Ligue (déjà acquise). "Il ne faut rien lâcher pour les échéances qui arrivent", a expliqué Sirigu. "Le triplé c'est l'histoire, on va tout faire pour l'avoir", a relancé Maxwell. "On peut écrire l'histoire avec ce triplé", a confirmé Ibrahimovic. Les Parisiens ont aussi assuré que cette année, la déception de l'élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions était moins forte qu'en 2013 et 2014. Barcelone était trop fort pour qu'il y ait des regrets. "L'année dernière il y avait eu un coup d'arrêt après l'élimination, c'est vrai. Et oui, il y a toujours un risque que ça coupe un peu ton élan. Mais l'année dernière on avait beaucoup de marge. Là on ne peut pas se le permettre, ça nous mettrait en grande difficulté", a expliqué Laurent Blanc vendredi. Car si la Coupe de la Ligue est déjà dans l'armoire à trophées et si Paris sera naturellement largement favori de la finale de la Coupe de France le 30 mai face à Auxerre (L2), il reste du chemin en Ligue 1. Lyon fait en effet mieux que s'accrocher et apparaît toujours en tête du classement, à égalité de points avec les joueurs de Laurent Blanc. Cette place de leader des Lyonnais n'est pourtant que théorique, car Paris a un superbe joker à jouer, avec la réception mardi de l'avant-dernier, Metz, en match en retard de la 32e journée. - Lille y croit - Avant cela, l'équipe de la capitale devra se méfier de Lille, sans doute son adversaire le plus dangereux d'ici la fin de saison avec Montpellier, où le PSG ira lors de la 37e et avant-dernière journée. L'équipe de René Girard termine en effet joliment une saison qui a longtemps été pénible. Elle reste sur trois succès d'affilée et a gagné six de ses sept derniers matches, son revers 2-0 à Saint-Étienne lors de la 30e journée étant le seul accroc d'une série débutée fin février. Et s'ils ne sont pour l'instant que 8e, les Dogues peuvent envisager d'aller chercher la 6e place de Bordeaux, qualificative pour l'Europa League en fonction des clubs titrés en fin de saison, qui n'est plus qu'à quatre longueurs. "On est des compétiteurs, donc forcément on y croit. Le championnat c'est 38 matches, pas 20 ou 25, donc il ne fallait pas nous enterrer. C'est sûr que si on prend trois points, on reste collé au peloton qui est devant", a d'ailleurs glissé l'entraîneur lillois. "On n'a pas de pression inutile qui va nous contracter, on va juste essayer de faire un bon match. Si on fait ce qu'il faut, on peut gagner", a-t-il ajouté. La pression sera effectivement côté parisien, d'autant que Lyon aura dimanche un match à sa portée avec un déplacement à Reims (14e). Laurent Blanc doit encore se passer pendant deux matches d'Ibrahimovic, suspendu, et de Thiago Silva, blessé. Mais il pourrait faire débuter Lucas, qui a montré à Barcelone que ses jambes étaient de retour. Et il pourra compter sur Thiago Motta, de retour dans le groupe après trois semaines d'absence. "C'est une très, très bonne nouvelle. Quand je l'ai vu sortir à Marseille, j'ai pensé que sa saison était finie", a confié l'entraîneur parisien, soulagé.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire