Une journée pour mettre en valeur les libraires indépendants, ils deviennent de plus en plus rare. On ne compte plus qu'une cinquantaine de ces libraires en Basse-Normandie.

La lutte est quotidienne pour leur survie, face à l’explosion des loyers dans les grandes villes, et la concurrence féroce des chaînes de grande distribution, et de la vente en ligne.

Ces libraires indépendants en France ont pourtant le plus important réseau au monde.

Ecoutez Léa Malek, de la librairie Planet’R à Saint-lô.

La Journée des libraires indépendants Impossible de lire le son.

Des libraires indépendants qui peuvent compter sur un public fidèle, mais qu’il faut conserver en apportant des animations, des rencontres avec des auteurs.

La journée des libraires indépendants ce samedi partout en France, des cadeaux seront offerts aux clients de cette journée.