Marseille (AFP). Ligue 1: l'OM se saborde encore et laisse trois points à Lorient

En perdition pendant une mi-temps, Marseille a subi une quatrième défaite consécutive et laissé Lorient venir prendre trois points précieux pour le maintien au terme d'un match fou (5-3), vendredi au Vélodrome, en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Relégables avant le coup d'envoi, les Lorientais ont profité d'une première période indigne des Marseillais, sanctionnée d'une immense bronca à la pause, pour inscrire deux buts par l'ancien joueur de l'OM Jordan Ayew (9) et François Bellugou (14). Les Marseillais ont réagi en seconde période, sur deux coups francs de Dimitri Payet, le seul capable d'apporter du danger devant le but lorientais, catapultés au fond des filets par André Ayew (59), puis Jérémy Morel (67). Mais dans un match au scénario incroyable, Romain Philippoteaux profitait d'une mauvaise relance de Nicolas Nkoulou pour redonner l'avantage aux Lorientais (68), Michy Batshuayi égalisait pour Marseille (76) Et Jordan Ayew, encore lui, s'offrait son 11e but de la saison d'une frappe limpide (3-4, 84). En toute fin de match, Mathias Autret aggravait même la marque pour Lorient (86), et assurait à ses coéquipiers de bondir provisoirement à la 14e place, avec un point d'avance sur la zone de relégation. Quant aux Marseillais, qui n'auront donc pris aucun point au mois d'avril, ils risquent fort de devoir faire une croix sur la Ligue des champions, leur objectif de début de saison. Avec 57 points, ils pourraient se voir relégués en 5e position dimanche, en cas de victoire de Saint-Etienne contre Montpellier, et rattrapés par Bordeaux, qui reçoit Metz samedi. A quatre matches de la fin du championnat, on les voit mal revenir sur des Monégasques troisièmes, et qui continuent à surfer sur leur bon parcours en Ligue des champions. Surtout en jouant comme ils l'ont fait en première période. - Jordan Ayew fait taire le Vélodrome - Apathiques, sans inspiration, ils ont pressé à moitié leurs adversaires, qui n'en demandaient pas tant. Seul André Ayew, positionné arrière gauche pour pallier l'absence de Benjamin Mendy, blessé, a surnagé. Mais c'est son frère, Jordan, qui s'est le plus mis en évidence, inscrivant son dixième but de la saison d'un superbe extérieur du pied sur une remise intelligente de Philippoteaux (9). Et cinq minutes plus tard, les Lorientais aggravaient la marque sur un coup franc de Walid Mesloub, que Jordan Ayew, encore lui, remisait de la tête pour François Bellugou (14). Hués comme jamais cette saison à la mi-temps, les Marseillais ont montré un tout autre visage en seconde période, portés surtout par un toujours très bon Payet, dont les coups francs permettaient à André Ayew, du talon (59), puis à Morel, de la tête (67), de se remettre en selle. Mais une mauvaise relance de Nkoulou permettait à Lorient de repasser en tête (68) et, comme un symbole d'un défaut récurrent des Marseillais, les Lorientais allaient encore inscrire deux buts, vidant prématurément le Vélodrome des supporters de l'OM. Au passage, Jordan Ayew venait régler un compte tout personnel avec ce stade qui l'a beaucoup hué quand il portait le maillot olympien, d'une sublime frappe qui crucifiait Steve Mandanda (84). La fin de saison va être longue pour l'OM. Résultats de la 34e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi: Marseille - Lorient 3 - 5 Samedi:

