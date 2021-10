"Salômbo", le nouveau clip Live d'Indochine

Le groupe pop/rock Indochine est l'un des plus gros vendeurs en France. Auréolé d'une victoire d'honneur le 9 février, à l'occasion des Victoires de la Musique et de très belles ventes pour le DVD et l'album "Putain de Stade", le groupe français poursuit sa promo.

Nouvel élément, le clip "Salômbo", avec des images du concert au Stade de France qui avait rassemblé 80 000 spectateurs le 26 juin 2010.

"Salômbo" est une "vieille" chanson d'Indochine, tirée de l'album "3", publié en 1983 (déjà !).

Découvrez le nouveau clip "Salômbo" d'Indochine sur tendanceouest.com