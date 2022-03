Tutoriel: créer une musique en tapant sur une vitre avec son doigt

Afin d'enregistrer le morceau "How To Make a Window Song", l'artiste K-391 a eu besoin de 4 outils : une vitre, son doigt, un ordinateur et une belle dose de créativité. Dans cette vidéo pédagogique, il nous explique, pas à pas comment remixer le bruit d'un doigt qui tappe sur une vitre pour accoucher d'un titre electro complet.

Avant de vous lancer dans l'aventure il est nécessaire d'installer un logiciel de montage audio, lui a utilisé FL Studio 11. Pour l'heure il ne s'agit que d'un extrait de sa production, il indique néanmoins nous offrir l'intégralité de l'instrumental dans les prochains jours.