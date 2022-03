Londres (AFP). HSBC envisage de déménager son siège hors du Royaume-Uni

HSBC, la plus grande banque d'Europe, a indiqué vendredi envisager un déménagement hors du Royaume-Uni pour échapper à des régulations de plus en plus strictes, une annonce choc à moins de deux semaines des élections britanniques. "Dans le cadre d'une revue stratégique plus large, le conseil d'administration a demandé à la direction de commencer à travailler pour savoir quel est le meilleur endroit pour le siège de HSBC dans ce nouvel environnement", doit déclarer le président Douglas Fint lors de l'assemblée générale des actionnaires, selon le texte d'un discours dévoilé à l'avance par HSBC. Le Royaume-Uni a pris des mesures pour encadrer plus strictement le secteur bancaire à la suite de la crise financière. Les banques vont notamment être contraintes de séparer leurs activités de banque de détail et d'investissement. Le gouvernement du Premier ministre conservateur David Cameron a aussi régulièrement augmenté les taxes sur les banques pour renflouer les caisses de l'Etat. A moins de deux semaines d'élections qui s'annoncent très serrées, les principaux partis politiques prévoient de maintenir ou d'alourdir encore ces taxes. "La question est complexe et il est trop tôt pour dire combien de temps cela prendra ou quelle sera la conclusion mais le travail est en cours", ajoute dans son discours le président d'HSBC. Il évoque également le risque d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, alors que David Cameron a promis un référendum sur ce sujet s'il est réélu. La première banque européenne a son siège à Londres mais possède aussi d'importantes activités à Hong Kong, d'où elle est originaire. La "Hongkong and Shanghai Banking Corporation" y avait été fondée en 1865 par l?Écossais Thomas Sutherland. L'établissement avait déménagé son siège à Londres en 1993, quatre ans avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Le géant bancaire est aujourd'hui implanté dans 73 pays à travers le monde. Il emploie 266.000 personnes dont 48.000 au Royaume-Uni. - L'action bondit en Bourse - La banque a récemment été ébranlée par l'opération SwissLeaks, des révélations d'un réseau mondial de journaux sur des pratiques d'évasion fiscale à grande échelle passées par sa filiale suisse, basée à Genève. "Le passé récent a été très difficile pour HSBC", a reconnu Douglas Flint, qui avait été convoqué devant des parlementaires britanniques fin février pour s'expliquer sur les pratiques de l'établissement. Il a renouvelé vendredi ses excuses devant les actionnaires "pour les contrôles inadaptés qui ont permis à des comportements inacceptables d'avoir lieu sans être détectés". Ce n'est pas le seul scandale ayant frappé la banque ces dernières années. Elle avait conclu en 2012 un accord avec les autorités américaines pour qu'elles mettent fin à des poursuites dans une affaire de blanchiment d'argent en échange d'une amende de 1,92 milliard de dollars. La nouvelle d'un possible déménagement a été saluée par les investisseurs à la Bourse de Londres, où l'action HSBC bondissait de 3,5% à 10H00 GMT. Déménager serait "la bonne chose à faire", estime Chirantan Barua, analyste chez Sanford C. Bernstein. "Le coût de ce changement ne devrait pas excéder 1,5 milliard de dollars vu qu'ils sont déjà installés à Hong Kong", a-t-il expliqué à l'AFP. "J'espère que HSBC va rester ici au Royaume-Uni", a réagi le vice Premier ministre, le libéral-démocrate Nick Clegg, tout en défendant la politique du gouvernement. "Ce gouvernement a significativement resserré les règles et régulations autour des banques, et avec raison, parce que le système bancaire nous a explosé à la figure en 2008 et l'on ne peut pas laisser cela se reproduire", a-t-il expliqué. Ce n'est pas la seule banque britannique qui pourrait être tentée par un déménagement. Selon la presse, Standard Chartered est sous la pression de certains actionnaires pour aller s'installer à Hong Kong ou Singapour.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire