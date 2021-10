CFA 2 : Mondeville se met en danger

« On a été décevants dans la conception et la justesse technique », reconnaît l'entraîneur mondevillais, de retour sur le banc. Cela a provoqué un match sans saveur, finalement perdu à la 89ème minute sur coup-franc. Tout un symbole. « Un coup de pied arrêté, ça reflète l'état d'esprit, la détermination, souligne le technicien mondevillais. Il n'est pas question de talent mais seulement d'envie. »

Les Mondevillais vont en avoir besoin pour se sortir du pétrin dans lequel ils se sont fourrés. Leur priorité est de reprendre la confiance, paramètre « prépondérant » pour retrouver le chemin du succès et rejoindre des eaux moins troubles, seulement quatre points séparant Mondeville, quatorzième, d'Alençon, neuvième. « Ça devient de plus en plus compliqué », prévient néanmoins Jean-François Péron. Le match contre Lannion, samedi 5 mars, ne manquera pas d'intérêt...