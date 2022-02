Nouvelle ligne Teor : la concertation publique est lancée

Relier le Boulingrin au Zénith en transports en commun en moins de 30 minutes sera bientôt possible grâce à la construction imminente de la quatrième ligne de Teor. Le projet a connu un coup d'accélérateur ces dernières semaines. Le 2 avril, la Métropole a lancé la phase de concertation publique, qui devrait s'étendre jusqu'au 29 avril, avant le démarrage des travaux prévus en 2016 et la mise en service en septembre 2018.

18 000 voyageurs

L’ambition de cette ligne, c'est de capter l'attention de 18 000 usagers chaque jour, "nous espérons un report de 15% des usagers de la voiture vers cette ligne", analyse Frédéric Sanchez, président de la Métropole. Une ligne qui devrait compléter de manière efficace le réseau Astuce. "Nous avons rencontré l'ensemble des commerçants et des acteurs économiques concernés. S'ils craignent la phase de chantier, ils espèrent ces aménagements." Des aménagements que la Métropole a souhaité respectueux avec un Teor, parfois sur deux voies, parfois sur une seule. "Le pont Guillaume a été l'un des sujets les plus difficiles en termes d'insertion du vélo, du piéton, du bus et des voitures."

Un enjeu qui laisse les élus écologistes perplexes. "Pour un aménagement optimal et apaisant il aurait fallu ne maintenir qu'une seule voie de circulation dans chaque sens", indiquent-ils, qualifiant le boulevard des Belges d'autoroute urbaine. Si tous se gargarisent d'avoir toujours défendu l'idée d'une nouvelle ligne, le projet, dont le coût s'élève à 88 millions d'euros, ne semble pas faire l'unanimité chez tous les élus.