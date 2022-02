Paris (AFP). Attentat évité: la recherche de complices de Sid Ahmed Ghlam se poursuit

Les enquêteurs se concentraient jeudi sur la recherche de complices de Sid Ahmed Ghlam, un Algérien de 24 ans soupçonné d'avoir voulu attaquer au moins une église du Val-de-Marne au nom de l'islam le plus radical. "Ce type d'individu n'agit pas seul", "tout indique que cette attaque a été effectuée en liaison avec un individu qui pourrait être en Syrie", "une commande a été passée sans doute pour cibler une église", a expliqué le Premier ministre Manuel Valls sur France Inter. La découverte fortuite de ce projet d'attaque intervient moins de quatre mois après les attentats de Paris qui ont coûté la vie à 17 personnes, assassinées par les frères Kouachi et Amédy Coulibaly. Interpellé dimanche alors qu'il avait appelé les secours pour une blessure par balle à la cuisse et la rotule qu'il avait dit s'être faite tout seul, le suspect, connu des services depuis le printemps 2014 pour s'être radicalisé, est interrogé sur son lit d'hôpital. Il restait mutique jeudi en fin de journée, selon une source proche du dossier. Sa garde à vue, qui a été prolongée jeudi de 24 heures, peut durer jusqu'à six jours, soit jusqu'à samedi. Une disposition exceptionnelle prévue par la loi en cas de "risque d'attentat imminent". Ses avocats ont indiqué à l'AFP qu'ils le rencontreraient pour la première fois vendredi. Ghlam est aussi soupçonné du meurtre d' Aurélie Châtelain, 32 ans, dont le corps avait été retrouvé dans sa voiture à Villejuif, la ville du Val-de-Marne où le suspect aurait envisagé d'attaquer une ou deux églises. Un crime qui aurait pu être commis pour voler la voiture de la jeune femme afin de mener ses attaques. Une femme de son entourage âgée de 25 ans a été interpellée mercredi à Saint-Dizier, en Haute-Marne, où est installée la famille de Sid Ahmed Ghlam et où il a vécu. Sa garde à vue a été prolongée jeudi. - Contacts en Syrie - Il avait à sa disposition une voiture ne lui appartenant pas et un armement impressionnant dont il faudra élucider la provenance. Au-delà des rumeurs, les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il était en contact avec plusieurs personnes qui seraient en Syrie, selon des sources proches de l'enquête. Notamment un homme qui lui aurait demandé "explicitement de cibler particulièrement une église", a indiqué mercredi François Molins. Les enquêteurs s'intéressent à plusieurs personnes qui pourraient l'avoir aidé dans son projet, notamment celle qui lui aurait laissé à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) un véhicule où se trouvaient des armes, a indiqué une source policière. Selon cette source, c'est un contact à l'étranger, peut-être en Syrie, qui aurait indiqué à Ghlam l'endroit où récupérer ces armes. Ces éléments sont issus de l'exploitation des appels passés et des données de localisation des téléphones de Ghlam, qui montrent qu'il s'est rendu en Seine-Saint-Denis, selon des sources proches de l'enquête. Des traces d'ADN ont également été retrouvées sur certaines des armes, selon la source policière. Inconnu de la justice si ce n'est pour une plainte pour violences classée sans suite, "poli, respectueux de tous" selon l'école SupInfo dans laquelle il a été scolarisé de novembre 2011 à juin 2013, cet étudiant en électronique avait falsifié des documents pour intégrer en septembre 2014 une formation à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, selon l'UPMC. Sid Ahmed Ghlam s'est rendu en Turquie début 2015 mais aucun passage en Syrie n'a été identifié. Toutefois, la situation en Syrie et l'attirance qu'exerce l'Etat islamique sur des musulmans radicalisés sont, depuis plusieurs années, considérés comme les principaux facteurs de risques d'attentat en France. De son côté, Manuel Valls a rappelé que cinq projets d'attentats avaient été déjoués depuis 2013. La présidente du FN, Marine Le Pen, a dénoncé la "très lourde défaillance de la part de l'Etat dans la lutte contre le terrorisme". Pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a annoncé jeudi une adaptation de Vigipirate, notamment avec des patrouilles autour des églises, "la DGSI a fait tout ce qu'elle doit faire" concernant Sid Ahmed Ghlam.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire