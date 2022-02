Nice (AFP). Bijoutier tué à Nice: perpétuité requise contre le tireur

La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, a été requise jeudi devant les assises des Alpes-Maritimes à l'encontre de Stéphane Thouvenel, auteur du tir qui a coûté la vie à Michel Unik lors du braquage de sa bijouterie. "C'est l'artisan principal du crime", a estimé l'avocat général Philippe Toccanier qui considère que son tir était "volontaire": "il a choisi d'appuyer volontairement sur la queue de détente de son arme", a-t-il lancé devant la cour. Durant l'instruction et à l'audience, Stéphane Thouvenel, qui a reconnu sa participation au braquage et être l'auteur du tir, a toujours affirmé que le coup de feu avait été "accidentel". L'avocat général a demandé des peines allant de 15 à 25 ans de réclusion criminelle pour les trois autres accusés, qui comparaissent depuis une semaine pour ce dossier de braquage fin 2011 à Cannes. Contre Yassine Grabsi, qui selon M. Toccanier fait partie du "noyau dur" et qu'il décrit comme "un hors la loi, qui change de téléphones en permanence et dont les revenus sont exclusivement occultes", il a réclamé 25 ans de réclusion criminelle et 15 et 20 ans respectivement contre Natalino Semedi Cabral et Hafid Dafri. Allant à deux reprises prendre en main deux des armes devant les jurés durant son réquisitoire de près de trois heures, l'avocat général a demandé aux jurés de rendre une décision avec "une vertu essentielle, qu'il n'y ait plus de Thierry Unik. Qu'il n'y ait plus de bijoutier tué pour quelques centaines de grammes d'or." "En octobre 2011 (juste avant le braquage, Ndlr) précise-t-il, le cours de l'or était au sommet depuis 40 ans", a rappelé le représentant du parquet. Il a également évoqué l'affaire du bijoutier de Nice, qui avait mortellement tiré sur l'un de ses braqueurs en septembre 2013: "Je ne peux pas concevoir que des commerçants s'arment pour défendre leurs biens et leurs personnes", a-t-il considéré. "L'autodéfense pour moi, est une solution qui n'est pas compatible avec ce que représente la justice en France", a-t-il poursuivi.

