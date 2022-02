Amélie Gille, la vingtaine en couleurs et en relief

À l'heure où l'informatique semble vouer la peinture et l'écriture aux gémonies, il est encore quelques résistants talentueux qui veulent remettre au goût du jour les techniques passées. Amélie Gille est de ceux-là : à 20 ans, elle porte déjà le titre d'enlumineur de France, obtenu à l'école de référence européenne d'Angers, et dispense aux Caennais curieux des cours d'enluminure et de calligraphie.

"On peut tout faire"

"Quand j'ai découvert cet univers, je ne savais même pas que ces trucs-là existaient encore !", s'amuse le jeune professeur. "J'étais passionnée de dessin et d'aquarelle. Quand j'ai vu l'étendue des possibilités qu'offrent ces disciplines, je me suis dit : c'est pour moi." Elle développe depuis ses 16 ans son "coup de patte", un style porté sur la finesse des traits et des couleurs vives. "Une fois qu'on maîtrise la technique, on peut tout faire", apprend-elle à ses élèves, souvent trois fois plus âgés qu'elle. "Au début, c'était impressionnant. Aujourd'hui, j'ai plus peur avec les jeunes !"

Amélie Gille réalise sur commande marque-pages ou manuscrits calligraphiés – elle peut reproduire une douzaine d'écritures d'époque – et des enluminures de feuilles d'or, parfois en relief et en couleur. Elle peaufine aussi sa "propre recette". "Des techniques inspirées du Moyen-Âge : j'achète mes poudres de couleur, rajoute parfois du miel, de l'huile de lin ou de la colle de poisson…" Grâce à elle, l'enluminure vivra un siècle de plus.