Sanaa (AFP). Yémen: nouveaux raids aériens contre des rebelles, combats à Aden

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené dans la nuit et jeudi matin de nouveaux raids contre des positions rebelles au Yémen, tandis que des combats ont opposé des factions rivales, notamment dans la ville d'Aden (sud), selon des habitants. Les frappes aériennes de la coalition ont visé des sites considérés comme hostiles près de la capitale Sanaa, au nord de la ville de Taëz (sud-ouest) et dans la ville de Yarim (centre), ont ajouté ces sources. D'autres raids ont été signalés dans la province de Lahj (sud), ainsi qu'aux entrées nord et est de la grande cité portuaire d'Aden. Dans cette ville, des affrontements nocturnes se sont poursuivis entre des rebelles et des combattants favorables au président en exil, ont indiqué des témoins. Dans la nuit, des frappes aériennes ont visé, à Taëz, des rebelles chiites Houthis qui s'étaient emparés mercredi de la Brigade 35, précédemment contrôlée par les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, ont rapporté des résidents. D'autres raids au nord-est de Sanaa ont pris pour cibles jeudi matin des positions Houthies et des unités favorables à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, allié aux rebelles chiites. Dans la ville de Yarim, l'aviation de la coalition a également visé un quartier-général des Houthis dans une ancienne université, ainsi qu'une unité rebelle favorable à M. Saleh, selon des habitants. Le 26 mars dernier, l'Arabie saoudite a pris la tête d'une coalition comprenant au total neuf pays arabes, qui a mené des raids aériens pour stopper les avancées des rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran. Mardi, le gouvernement saoudien a annoncé que la phase intensive des frappes était "terminée", mais qu'il se réservait la possibilité d'intervenir de nouveau si des mouvements rebelles se faisaient menaçants.

