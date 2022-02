Découvrez la Normandie à prix réduits

Pour remédier à cela, le Comité Régional de Tourisme propose pour la 10e année aux Normands de (re) découvrir leur belle région. L'opération "La Normandie se découvre" a déjà débuté, et se termine le 10 mai.

Un mois de découvertes

"Il s'agit d'une opération voulue par les deux régions normandes, qui s'intéresse à deux cibles : la famille et la Normandie, explique Jean-Louis Laville, directeur du Comité Régional de Tourisme. Notre volonté est que les Normands puissent découvrir et profiter de la Normandie." Et comme tous les goûts sont dans la famille, comme aime le rappeler Jean-Louis Laville, huit thématiques sont proposées pour que chaque membre de la famille puisse profiter d'activités qui lui ressemblent : parcs de loisirs, culture, sport, découvertes etc. Et pendant toute la durée de l'opération, les organisateurs font "tomber les obstacles financiers en proposant des tarifs privilégiés et parfois même la gratuité". Pour bénéficier des réductions, rendez-vous dans les offices de tourisme, dans les sites partenaires de l'opération et sur le site internet. "Notre rêve, c'est qu'à la rentrée, les enfants soient enchantés d'avoir fait une activité qui sorte de l'ordinaire pendant leurs vacances." La réalisation de ce rêve est désormais entre vos mains.

Pratique. www.lanormandiesedecouvre.com.