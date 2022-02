Paris (AFP). Ligue des champions: Real- Atletico, Monaco-Juventus très indécis

Les parieurs vont s'en donner à c?ur joie: les quarts de finale retour de la Ligue des champions Real Madrid-Atletico Madrid (0-0 à l'aller) et Monaco-Juventus Turin (0-1) restent indécis et ouverts mercredi (20h45). Diego Simeone, coach de "l'Atleti", va-t-il jouer un des mauvais tours dont il a le secret à ses meilleurs ennemis du Real à Bernabeu ? Le score vierge du match aller porte en tout cas sa signature. Les "Colchoneros" ont réussi à brouiller les ondes de la fameuse BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) du Real. Ce qui laisse rêveur à lire le classement des buteurs de la Liga où CR7 a compilé 39 buts, Benzema 15 et Bale 13. Le mérite en revient pour une large part au jeune gardien de l'Atletico Jan Oblak (22 ans) et au repli défensif tout terrain des hommes de Simeone. Mercredi, le Real ne se présentera pas avec tous ses atouts. La blessure de Benzema (entorse au genou droit) fait suite à celles de Bale (mollet) et de Modric (genou), touchés contre Malaga samedi. Avec en outre la suspension de Marcelo contre l'Atletico, Carlo Ancelotti va être contraint de remanier en profondeur son équipe. - Monaco, le souvenir de 2004 - De quoi nourrir le rêve des fans de l'Atletico d'une revanche sur la finale de la C1 2014 quand le Real avait conquis sa dixième coupe aux grandes oreilles aux dépens de son rival et voisin madrilène (4-1 a.p.). Pour ça, il faudra marquer. Simeone dispose de l'homme en forme pour ça: Antoine Griezmann, en pleine forme avec six buts sur ses cinq derniers matches, pour un total de 23 buts cette saison. Le match Monaco-Juventus fait tout autant saliver. L'équipe de Leonardo Jardim, qui s'était offert le scalp d'Arsenal au tour précédent, a livré une solide prestation à Turin, ne s'inclinant que sur penalty. Sans son joyau Paul Pogba blessé, la "Vieille Dame" fait moins peur. L'opposition de style promet beaucoup mercredi à Monaco, entre la jeune classe de l'ASM incarnée par les Kurzawa, Fabinho, Wallace, Kondogbia, Silva, Carrasco et Martial, tous âgés de 19 à 22 ans, et les éternels de la Juve, Pirlo et Buffon, respectivement 35 et 37 ans. Les deux monuments du foot italien totalisent à eux deux 203 matches de Ligue des champions ! Monaco voudrait tant renverser la Juve et ses deux Ligues des champions pour accéder aux demi-finales, dans le souvenir de la finale de 2004 atteinte sous les commandes d'un certain Didier Deschamps. L'ASM signerait là un exploit qui serait à réévaluer encore en se souvenant que le club de la Principauté a perdu cet été ses stars James Rodriguez et Radamel Falcao. Quarts de finale retour Mercredi (20H45): Real Madrid - Atletico Madrid (0-0) Monaco - Juventus Turin (0-1)

