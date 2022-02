Bonne table : ça Crêp'eat d'idées dans le centre Saint-Sever

Ici, des galettes à la carte sont proposées, parmi trois menus, à 8,90€, 9,90€ et 13,90€. Les petites faims se contenteront du premier, qui comprend une galette jambon-fromage, une boisson et un dessert parmi quelques crêpes sucrées, brownie et cookie.

Un menu "grande faim"

Pour 1€ de plus, il est possible de choisir sa galette : fermière, thonthon, savoyarde, le choix est loin d'être restreint. Et pour les grosses faims, le menu à 13,90€ comprend deux galettes, dont une jambon-fromage. Si les produits sont garantis "frais", on regrette la consistance du jambon, vraiment gras. On a en revanche particulièrement apprécié le côté "fait maison" des pâtes à crêpes, très bonnes.

Pour finir sur une touche (pas) si légère, nous optons pour des crêpes beurre-sucre et caramel au beurre salé. Un régal pour les papilles. Si les menus ne sont vraiment pas excessifs en prix, il faut compter 1€ ou 2€ de supplément sur certaines galettes ou crêpes. Nous avons somme toute apprécié ce fast-food version bretonne, dépaysant mais qui, attention aux envies pressantes, ne dispose pas de toilettes. L'expérience est à retenter, entre amis, ou en famille.

Pratique. Crêp'eat, centre commercial Saint-Sever à Rouen.