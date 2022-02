À l'Est du nouveau: une sélection de choix

À ce titre il reçoit cette année le soutien financier de la communauté européenne et enrichit sa programmation de films quasiment inédits en France: une trentaine de long-métrages et une sélection de court-métrages diffusés à l'Omnia et à l'Ariel. Avec pour thématique cette année le clivage Est/Ouest, le festival fête ses 10 ans en intégrant à son jury le responsable du festival allemand des films de l'Est, un nouveau partenaire qui permet de mettre en réseau leurs compétences.

Proche des Rouennais

Le festival souhaite toucher un large public et complète sa programmation avec des tables-rondes, des concerts et des lectures de scénario.

Pratique. du 17 au 24 avril. À Mont-Saint-Aignan,Rouen, Elbeuf et Yvetot. Tarifs 3,5 à 5,5€. www.alest.org