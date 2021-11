Virées gourmandes : Le bistrot du port à Courseulles

Pour nous c'est le coup de cœur absolu. Quel accueil, quelle cuisine, quelle générosité ! Et ce couple: Véro et Marcel, amoureux comme au premier jour : lui, en cuisine, tout timide malgré son expérience et son talent (Maxim's quand même), elle, la gentillesse et la bonne humeur incarnées.

Du frais, fait maison...

Nous sommes accueillis avec une assiette de charcuteries (de la Trappe s'il vous plaît) à volonté, gratuite, composée d'andouille, chorizo, saucisson et rillon, à découper nous-même et déguster selon notre appétit. Avec les cornichons et les pruneaux maison ! Puis vient un foie gras parmi les meilleurs qu'on ait jamais dégustés, puis des Saint-Jacques à la courseullaise, recette fantastique.

Et le dessert... Le moment du vrai dilemme : mousse au chocolat de Véro ou mille-feuille au caramel d'Isigny ? On a pu goûter aux deux, ils méritent chacun une palme même si la mousse au chocolat est inimitable dans son arôme et sa texture. Et servie dans sa terrine, à volonté... L'addition ? Ridicule au regard de la qualité de la prestation. C'est la maison du Bon Dieu ce Bistrot du Port

Pratique. Menus de 28,50 € à 30 €. Formule du midi : 15 €. Quai Ouest à Courseulles-sur-Mer ✆ 02 31 97 26 02