Le nouveau clip de Kanye West avec Rihanna

"All of The Lights" est le nouveau clip événement de Kanye West avec ... Rihanna !

C'est le quatrième extrait de l'album "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" de Kanye West. Avec un tour de force -et non des moindres- Kenye West a réussi à réunir sur ce seul titre onze artistes au rayonnement planétaire : Rihanna, Fergie, john Legend, Elton John, The-Dream, Ryan Leslie, Tony Williams, Charlie Wilson, Elly Jackson, Alicia Keys et Kid Cudi... Pas mal !

Rihanna fait une prestation remarquée dans ce nouveau clip "All of the Lights"

Jugez vous-même sur tendanceouest.com ! Un clip très bien fait...