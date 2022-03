Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 21 février

The Script

Ils sont 3 jeunes de moins de 30 ans et viennent de Dublin en Irlande. Ils qualifient eux-mêmes leur musique de soul celtique mélangé au R'n'B. C'est le 2ème album du trio qui sort aujourd'hui, il s'appelle « Science & Faith ». Regardez le clip du 1er single extrait de cet album découvert sur Tendance Ouest: « For the first time ».

Vidéo 1 en bas de l'article

Mamma Mia

La comédie musicale Mamma Mia cartonne en ce moment au théâtre Mogador à Paris. La troupe a plusieurs fois prolongé son spectacle qui pour le moment court jusqu'en mai, avec le coup d'envoi donné en octobre dernier. Comme le spectacle originel, les chansons du groupe Abba ont été reprises pour en faire une histoire. Un film avec Meryl Streep a vu le jour en 2008. Pour le show en France, les chansons ont été traduites dans la langue de Molière. Regardez cet extrait du spectacle, à rtrouver en intégralité sur le double album live:

Vidéo 2 en bas de l'article



Colonel Reyel "Celui"

On amène un peu de soleil dans cette mine d'or avec la sortie du single du Colonel Reyel qui s'appelle « celui ». Depuis sa sortie en format numérique, il est dans le top 3 des meilleurs ventes en france. Le voici maintenant en version CD. Regardez le clip de ce titre dancehall:

Vidéo 3 en bas de l'article