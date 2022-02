Gendarmerie : un centre de tir unique dans le Calvados

Lové au cœur de la caserne Decaen à Caen, le centre de tir n'est pas des plus faciles à trouver. Seule les oreilles averties reconnaîtront le bruit du canon qui vient d'être caressé par la balle. Calfeutré en sous-sol, cet espace d'entraînement accueille les gendarmes du Calvados et les policiers municipaux de Caen. "Mais tous les militaires ne pratiquent pas forcément ici, car pour les unités éloignées, il est parfois moins cher de s'entraîner dans le civil à proximité de chez eux", explique Patrice Quero, gendarme au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, adepte du lieu.

A balles réelles

Le moniteur qui instruit la séance décide à chaque fois du scénario à explorer. Jeux de lumière, obstacles, effets sonores... les variables ne manquent pas pour pousser le tireur à développer ses capacités de concentration. Elles peuvent être gérées depuis un ordinateur. Le niveau des séances est adapté en fonction des compétences de chaque brigade. "Les conditions de travail sont excellentes". Le plus souvent, deux personnes s'essaient en même temps, se répartissant les quatre couloirs de 25 m de long. Toujours au chaud et sur un sol uniforme et plat.

"En moyenne, chaque gendarme y passe deux ou trois fois par an. Quatre à cinq pour certaines unités spécialisées, soit en utilisant des munitions réelles ou des munitions d'instruction avec un bout en plastique." Le reste de l'année, les gendarmes s'entraînent dans des lieux fermés, mais uniquement avec des munitions d'instruction.