Washington (AFP). Six jeunes Américains arrêtés pour avoir tenté de rejoindre le groupe EI

Six jeunes hommes du Minnesota (nord) âgés de 19 à 21 ans ont été arrêtés et inculpés pour avoir tenté de rejoindre le groupe Etat Islamique en Syrie, ont annoncé lundi le FBI et la justice américaine. Les inculpations font suite à près d'un an de surveillance par le FBI d'un groupe de jeunes hommes issu de la communauté d'origine somalienne de Minneapolis, selon ces sources. "Ce ne sont pas des jeunes gens désorientés, influençables, ce sont des jeunes gens déterminés à rejoindre une organisation terroriste par tous les moyens possibles", a souligné le procureur fédéral du Minnesota Andrew Luger. Selon l'acte d'accusation, plusieurs tentatives de départ en Syrie ont échoué avant que le FBI et la justice américaine ne décident de procéder aux arrestations dimanche. Quatre des jeunes hommes avaient par exemple été stoppés à l'aéroport JFK de New York en novembre 2014. Mais malgré ces échecs, les plans avaient continué, sous la surveillance du FBI qui disposait d'une source dans le groupe, un jeune homme d'abord désireux de rejoindre le groupe EI avant finalement de changer d'avis et d'aider les enquêteurs. Cette source a proposé de procurer aux membres du groupe, contre paiement, un faux passeport en Californie, pour pouvoir ensuite passer au Mexique et s'envoler vers le Proche-Orient. Vendredi dernier, deux des membres du groupe sont partis pour la Californie en voiture avec la source du FBI, avant d'être finalement arrêtés sur place. Selon le procureur fédéral, un homme lié au groupe avait réussi à passer en Syrie fin mai 2014 via Istanbul. Il a ensuite eu des contacts téléphoniques avec les candidats au départ pour les encourager et les aider. Il est devenu "un recruteur de fait" pour l'EI et "une source d'inspiration", a déploré le procureur fédéral. "Nous avons un problème de recrutement (de jihadistes) dans le Minnesota", a déclaré le procureur fédéral. "J'appelle tous ceux qui s'inquiètent" d'un risque de radicalisation d'un proche à "demander de l'aide dans la communauté", auprès "d'un ami de confiance, d'un conseiller, d'un professeur ou d'un responsable religieux". Un autre membre du groupe a plaidé coupable en février dernier, après avoir témoigné auprès de la police fédérale (FBI), et attend que sa peine soit fixée. Le Minnesota compte la plus grande communauté somalienne des Etats-Unis.

