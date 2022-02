Kaaris est un artiste dans le milieu du rap depuis la fin des années 90. Après deux mixtapes, son premier album, Or Noir, sort en 2013 et rencontre le succès avec les titres Zoo et Or Noir. Les ventes s'enchâinent et ce premier opus devient disque d'or (50 000 ventes).

En 2014, il joue dans le film Fastlife, réalisé par Thomas N'gijol, et dans lequel il joue avec Fabrice Eboué. Un nouveau projet musical prend forme, puis c'est le 30 mars dernier que sort son deuxième album Le Bruit De Mon Âme.

Sur celui-ci il a collaboré, entre autre, avec Lacrime comme il nous l'explique dans cette interview au micro de Wilfried pour Tendance Ouest...

Kaaris avant son concert au Cargö à Caen Impossible de lire le son.

Déjà passé dans la région lors de sa dernière tournée il revient donc ce mardi 21 avril au Cargö à Caen. Le lendemain il se produit à l'Etage à Rennes, à la Carène à Brest, au Bam à Metz puis pendant le festival Printemps de Bourges.

Voici son dernier single "Crystal" en featuring avec Future.