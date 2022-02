Tendance Foot : l'intégrale de la L1 à la DHR !

Le SM Caen qui s'incline sous le déluge, Avranches qui baisse pavillon au Red Star, le "Manchico" St-Lô-Granville sous toutes les coutures et l'intégralité des résultats et classement de DH, DSR et DHR en Ligue de Basse-Normandie, retrouvez la totalité du football régional comme chaque dimanche dès 18h en direct !