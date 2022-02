Jérusalem (AFP). Israël: Netanyahu obtient 14 jours de plus pour former un gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a accordé lundi 14 jours supplémentaires au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu pour former un nouveau gouvernement, a annoncé le chef de l'Etat. "Je vous donne un délai de 14 jours supplémentaires pour former un gouvernement", a déclaré le président dans des propos retransmis par la radio publique à l'issue d'une première période légale de 28 jours au cours de laquelle M. Netanyahu n'est pas parvenu à constituer une majorité. M. Netanyahu, vainqueur des législatives du 17 mars, a été désigné le 25 mars par M. Rivlin pour tenter de constituer son quatrième gouvernement. M. Netanyahu a mené depuis lors d'intenses négociations pour constituer une majorité de 67 députés sur 120 autour de son parti, le Likoud, première formation dans la nouvelle Knesset avec 30 députés. Mais il n'est pas parvenu à concilier les exigences conflictuelles en portefeuilles et en postes clés formulées par ses partenaires potentiels de coalition, les partis nationalistes et religieux, les partis ultra-orthodoxes et un parti de centre droit à vocation sociale. Le scénario d'un gouvernement d'union nationale réunissant le Likoud de M. Netanyahu et l'Union sioniste dirigée par le travailliste Isaac Herzog semble désormais lointaine. M. Herzog a déclaré durant le week-end que "diriger l'opposition" avait sa "préférence". Au cas, peu probable selon les commentateurs, où M. Netanyahu échouerait dans les 14 prochains jours, le président devra désigner un autre député pour tenter de mener à bien cette tâche.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire