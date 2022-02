Rome (AFP). Hécatombe de migrants redoutée en Méditerranée, la pression s'accentue sur l'Europe

Le naufrage d'un chalutier chargé de migrants au large de la Libye ce week-end fait redouter la "pire tragédie" de ce type en Méditerranée, avec au moins 700 disparus présumés, et accentue encore la pression sur l'Europe, qui envisage de convoquer un sommet extraordinaire. Dès lundi, les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Luxembourg devaient discuter des migrations et de la Libye, pays d'origine de la plupart de ceux qui se lancent dans une traversée au péril de leur vie. Dimanche soir vers 22h00 (20h00 GMT), le bilan officiel de ce naufrage, survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans les eaux libyennes, était de 24 morts et 28 rescapés, ont annoncé les garde-côtes italiens, qui coordonnent les secours. Mais il risque d'être beaucoup plus lourd à mesure que le temps passe. Des survivants, cités par le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), ont fait état de la présence de 700 personnes à bord du bateau. Le parquet de Catane (Sicile) a indiqué de son côté dimanche soir qu'un de ces 28 survivants, qu'elle a pu interroger, avait mentionné la présence de 950 personnes à bord du chalutier, dont une cinquantaine d'enfants et quelque 200 femmes. Originaire du Bangladesh, et transporté à l'hôpital de Catane, il a affirmé que les trafiquants avaient enfermé une grande partie des migrants dans les cales sans possibilité pour eux de s'échapper, selon un communiqué du parquet de cette même ville. Les garde-côtes italiens, qui coordonnent les secours, ne confirment aucun de ces chiffres, mais précisent que ce chalutier de 20 mètres de long "a la capacité de transporter plusieurs centaines de personnes". L'Union européenne (UE), sommée d'en faire plus depuis des jours et à chaque nouveau drame, a annoncé qu'elle allait réunir ses ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour prendre des mesures et qu'elle envisageait un sommet extraordinaire. "Je vais poursuivre les discussions avec les dirigeants européens, la Commission et le service diplomatique de l'UE sur la façon de remédier à la situation", a écrit sur son compte Twitter le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui, a précisé son porte-parole à l'AFP, prendra "une décision sur la possible organisation d'un sommet extraordinaire, après ces consultations". - Il s'agit de 'la vie humaine' - Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a de son côté réclamé dimanche la réunion, avant la fin de la semaine prochaine, d'un sommet européen sur ce sujet. "On ne parle pas de choses banales, mais bien de la vie humaine", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse. La responsable de la diplomatie de l'UE, l'Italienne Federica Mogherini, a pour sa part décidé de mettre cette question à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères lundi à Luxembourg. Face à "une accélération" des drames depuis le début de l'année, "nous devons agir", a déclaré dimanche le président français François Hollande, indiquant avoir parlé avec Matteo Renzi. Le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterrez, a lui aussi plaidé dimanche pour une action d'urgence face à ce qui représente potentiellement "la pire tragédie" dont sont victimes des migrants jamais intervenue en Méditerranée. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, qui s'est dit "choqué et profondément attristé", a appelé dimanche la communauté internationale à partager la prise en charge des réfugiés. Ce nouveau drame fait suite à deux naufrages la semaine dernière, dont l'un a fait 400 disparus, et l'autre plus de 40, selon le récit de survivants à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et à des ONG. A l'issue du premier naufrage, les garde-côtes avaient repêché neuf corps. - Importante opération de secours - Dans la nuit de samedi à dimanche, le chalutier a lancé un appel au secours reçu par les garde-côtes italiens, qui ont aussitôt demandé à un cargo portugais de se dérouter. A son arrivée sur place, à environ 120 milles (220 km) au sud de l'île italienne de Lampedusa, l'équipage du cargo a vu le chalutier chavirer. C'est probablement quand les centaines de migrants se sont précipités du même côté en voyant le cargo que le drame s'est produit, ont indiqué les garde-côtes italiens dans un communiqué.

