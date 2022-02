Paris (AFP). Ligue 1: Lyon reprend la tête, Saint-Etienne s'approche de l'OM

Lyon a repris au Paris SG les commandes de la Ligue 1, après son match nul, à dix contre onze pendant une heure, contre Saint-Étienne (2-2), dans un derby de la 33e journée qui a tenu toutes ses promesses et contente également les Verts, désormais hauteur du 4e Marseille. . Un derby qui contente tout le monde Dans ce derby qui comptait double, Lyon a d'abord ri, puis a pleuré et a fini par dire ouf à la fin de ce match de fou! Car même s'il ne le satisfait évidemment pas complètement - "un derby ne se joue pas, il se gagne" dit-on communément dans le foot -, ce résultat de parité lui offre un lot de consolation de luxe, la première place au soir de cette journée. Une première place qui reste toutefois provisoire, puisque Paris, qui compte également 65 points avec une moins bonne différence de buts, a un match en retard à disputer, comptant pour la 32e journée, contre Metz le 28 avril. Les Lyonnais ont pourtant tout fait pour remporter ce 110e duel de l'histoire face au voisin honni. Leur entame a été tonitruante avec l'ouverture du score de Njie (25e) qui venait d'échouer par deux fois déjà devant Ruffier et Perrin sur sa ligne. Mais les Stéphanois ont ensuite profité de la double peine qui a frappé l'OL et Lindsay Rose, exclu pour une main dans la surface. Gradel a transformé le penalty de l'égalisation (31e), avant que Hamouma entré en jeu après un réajustement tactique de Christophe Galtier a donné l'avantage aux Verts avant la pause. Touché mais pas coulé, Lyon est revenu au score en début de seconde période par Jallet qui a coupé de la tête un coup franc indirect de Fekir, auteur de sa 9e passe décisive de la saison et encore brillant dimanche. Fatigue oblige, la dernière demi-heure a été moins intense et les deux équipes ont logiquement baissé de pied. Pour un résultat qui peut aussi contenter les Verts, plus que jamais dans la course au podium, à égalité de points de l'OM et deux longueurs de Monaco. . Ca se resserre pour l'Europa League Alors que la 5e et la 6e place ont de fortes chances d'être également qualificatives pour la C3, la lutte s'est resserrée ce dimanche entre Bordeaux (6e), Montpellier (7e) et Lille (8e), qui se tiennent en quatre points. Les Bordelais, qui espéraient néanmoins profiter du faux pas à Nantes (1-0) de l'OM pour venir à hauteur des Phocéens, ont au contraire chuté (1-0) chez des Lillois en pleine série vertueuse (6e victoire en 7 matches) et qui s'interdisent désormais tout calcul pour sauver une saison assez terne jusqu'ici. Une philosophie qu'ils ont mise en application dès le début de la rencontre, où ils ont été récompensés par un but de Nolan Roux, son 6e de la saison, parfaitement servi par Sofiane Boufal. L'ancien milieu de terrain d'Angers (L2), arrivé cet hiver dans le Nord, a étincelé durant tout le match et réussi une ouverture encore décisive sur le but du 2-0 d'Adama Traoré. Si les Girondins possèdent un matelas de quatre points d'avance sur le Losc, l'écart s'est réduit à deux points avec les Montpelliérains qui ont remporté (1-0) leur match de "water-polo" contre Caen, qui stagne à la 13e place, à trois points de la zone rouge. Une rencontre qui aurait pu ne pas être jouée compte tenu de l'état de la pelouse, gorgée d'eau par endroits et à la limite du praticable, après les fortes pluies tombées dans la région languedocienne, mais que Montpellier a gagnée grâce à un but de Hilton, qui avait déjà marqué en Normandie (1-1) à l'aller. Résultats de la 33e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nantes - Marseille 1 - 0

