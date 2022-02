Premier coup de sifflet pour le train de l'impressionnisme

On aimerait que tous les trains lui ressemblent. Le train de l'impressionnisme comporte trois rames complètement revisitées: extérieur comme intérieur du train permettent un voyage artistique pour redécouvrir le pays de l'impressionnisme. A l'intérieur en particulier, peintures et panneaux explicatifs font voyager intelligent.

Du 18 avril au 27 septembre, le samedi et le dimanche, ce train de l'impressionnisme propose un aller-retour pour Rouen, via Vernon-Giverny. Une sortie clef en main qui permet par exemple de passer une journée à Giverny pour 40 euros (tarif adulte valable jusqu'au 17 mai, train + navette + entrée au Musée des Impressionnismes + entrée maison et jardin de Claude Monet compris). Pour Rouen, le principe est le même, pour une cinquantaine d'euros on profite de la capitale de l'impressionnisme (train+ entrée au Musée des Beaux Arts compris) . Le départ se fait à 11H05, gare Saint Lazare à Paris.

"Le tourisme c'est de l'emploi" réafirme le président de Région à cette occasion.

L'impressionnisme est un de nos plus grands atouts, à nous de faire fructifier cela. Nicolas Mayer Rossignol, président de la région Haute-Normandie

Renoir, Pissarro ou Monet ont puisé leur inspiration dans la luminosité et les paysages si particuliers de notre région. L'offre clef en main doit permettre aux touristes et Franciliens de venir plus facilement en terre normande.

La Normandie réafirme ainsi son identité impressionniste.