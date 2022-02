Tripoli (AFP). Libye: une vidéo de l'EI montre des exécutions de chrétiens éthiopiens

Le groupe Etat islamique (EI) a publié dimanche une vidéo montrant l'exécution d'une trentaine d'hommes, présentés comme des chrétiens éthiopiens, par des jihadistes en Libye. Cette vidéo de 29 minutes, publiée sur des sites jihadistes, montre un groupe d'au moins 12 hommes égorgés sur une plage et un autre groupe de 16 autres tués par balles dans une zone désertique. Ils sont présentés comme des membres "de l'Eglise éthiopienne ennemie" par la vidéo. Mi-février, l'EI avait diffusé une vidéo montrant la décapitation de 21 hommes, le plupart des Egyptiens de confession copte, sur une plage, dans une mise en scène semblable à celle de la vidéo parue dimanche. Les 12 hommes, vêtus de combinaisons oranges, sont amenés sur la plage avant d?être couchés au sol et décapités au couteau. Parallèlement, dans une zone désertique, 16 hommes vêtus de combinaisons noires sont abattus à bout portant. Un homme habillé en noir s'exprime en anglais alors que les autres bourreaux, un derrière chaque prisonnier, sont intégralement vêtus de treillis militaires et silencieux. Tous sont masqués. Les images des exécutions concluent la vidéo de 29 minutes. Auparavant, on peut voir des hommes présentés comme des chrétiens de Syrie expliquer que les jihadistes leur ont donné le choix de se convertir à l'islam ou de payer, et qu'ils ont choisi de donner de l'argent. L'EI, qui a pris des pans entiers de territoire en Syrie et en Irak, y a déclaré un califat, sur lequel il multiplie les exactions. Certaines sont, à l'image de celles diffusées dimanche, mises en scène dans des vidéos insoutenables, arme de propagande des jihadistes.

