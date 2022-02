Paris (AFP). Ligue 1: Paris reprend ses esprits et la tête

Le Paris SG, vainqueur à Nice (3-1) grâce à deux buts de Pastore, a provisoirement repris les commandes de la Ligue 1, samedi lors d'une 33e journée où Monaco a conforté sa troisième place malgré le match nul concédé contre Rennes (1-1). Quasiment éliminé de la Ligue des champions, où il faudra un immense exploit mardi à Barcelone pour renverser le 3-1 encaissé il y a trois jours au Parc des Princes, le PSG reste en course en championnat et par extension pour un triplé national historique. Et dans leur chassé-croisé continu avec l'OL, les Parisiens possèdent donc à nouveau un point d'avance en tête du classement sur leur rival, qui n'aura besoin que d'un nul (à la faveur de sa meilleure différence de buts), dimanche dans le 110e derby face à Saint-Etienne, pour redevenir leader. Paris a un match en retard à disputer, le 28 avril contre Metz, et donc un crédit supplémentaire. Mais, encore fallait-il ne pas griller ce joker à Nice et "combattre la fatigue physique et mentale" comme l'a expliqué après coup Laurent Blanc. L'entraîneur parisien, qui devait faire sans quatre cadres, Ibrahimovic et Verratti suspendus, et ses deux Thiago blessés, Motta et Silva, a dû apprécier de voir Javier Pastore être doublement décisif pour débloquer par deux fois la situation. Superbement alerté par Lucas dans la surface, l'Argentin a d'abord trompé Pouplin pour ouvrir le score en première période (39e), avant de redonner l'avantage à Paris à la 63e minute. Après quelques jongles et une reprise repoussée par le gardien niçois, il a hérité du ballon qu'il a encore repris de volée, dans le but cette fois. Paris a ainsi évité de tergiverser, même si entre-temps, Bodmer, l'ancien Parisien, a égalisé juste avant la pause, et même si David Luiz, qui semble ne s'être jamais blessé à la cuisse il y a treize jours, a manqué de chance face à Pouplin (48e) et la transversale (59e). Et Paris s'est définitivement rassuré, avec le but du 3-1, marqué sur penalty par Edinson Cavani, longtemps à la peine mais qui a mis fin à 671 minutes de disette en L1. - Reims et Toulouse soufflent - Comme le PSG, Monaco devait digérer sa défaite chez la Juventus (1-0) en Ligue des champions, mais l'espoir de se qualifier pour les demi-finales perdure en revanche. Et l'ASM, qui a cru tenir une victoire à l'économie avec un but de Bernardo Silva, s'est finalement fait rejoindre en fin de match par les Rennais. Les Monégasques renforcent néanmoins leur position sur le podium, avec désormais 2 points d'avance sur Marseille (4e), battu pour la troisième fois consécutive vendredi à Nantes (1-0). Dans la terrible lutte pour le maintien, les grands gagnants de la soirée sont Reims, Toulouse et Metz, qui se sont tous imposés contre des concurrents directs, respectivement Bastia, Lorient et Lens. Avec ces trois matches "compte-double", le programme de cette 33e journée promettait des bouleversements dans le bas du classement. Et même si Guingamp n'est pas tout à fait atteint par le spectre de la descente, son match nul (1-1) contre Evian/Thonon lui permet de conserver un petit matelas. Dominateurs et déterminés, les Bretons (12e) ont ouvert le score par Beauvue, auteur de son 13e but de la saison, avant que Blandi n'égalise pour des Croix de Savoie aux portes de la zone rouge (17e). Derrière eux se trouvent désormais à deux longueurs Lorient (18e), qui a été battu (1-0) au Moustoir par Toulouse et un but de Braithwaite. Ce deuxième succès de rang fait remonter le TFC à la 15e place, trois longueurs devant leurs victimes du soir. L'autre équipe qui respire mieux est Reims, dont la victoire (2-1) à Bastia lui permet de se hisser à la 14e place, tandis que les Corses glissent eux au 16e rang. Enfin, Metz (19e, à huit points du 17e Evian) s'est offert le droit de rêver encore au maintien, avec une victoire contre Lens (3-1), qui condamne quasiment les Sang-et-Or. Résultats de la 33e journée de la Ligue 1 de football:

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire