Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP). Tennis: Djokovic trop fort pour Nadal à Monte-Carlo

Novak Djokovic, impressionnant de solidité, a rejoint le Tchèque Tomas Berdych en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en domptant Rafael Nadal en deux sets (6-3, 6-3) samedi. Le N.1 mondial, vainqueur sur le Rocher en 2013, a fait parler sa supériorité dans l'échange contre l'octuple lauréat du tournoi (2005-2012). Il s'agissait de leur première confrontation depuis le 8 juin et la dernière finale de Roland-Garros où l'Espagnol s'était imposé pour la neuvième fois. D'abord surpris par la cadence du Majorquin (0-2), le Serbe a élevé son niveau de jeu pour mettre à mal la défense de Nadal et signer ainsi son 20e succès (en 43 duels) contre lui. Le Majorquin s'est battu comme un lion mais "Djoko" a été plus fort dans les moments-clés d'un duel un peu décevant. Les spectateurs du Monte-Carlo Country Club ont tout de même eu droit à quelques perles, notamment sur un jeu de service, à rallonge, à 3-3 dans le premier set, de Djokovic. Après une accélération de revers, le Serbe a eu le dernier mot. De plus en plus agressif, il a fait souffrir Nadal par ses balles bombées côté revers. Poussé à la faute, le Majorquin concédait un break crucial. Puis Djokovic convertissait ce travail de sape par un service gagnant (6-3). Nadal a mis un genou à terre au début du deuxième set, avant de sauver deux balles de break puis de convertir son service grâce à de bonnes premières balles (0-1). Djokovic l'a définitivement fait plier en lui ôtant son jeu de service pour mener 4-3 alors que le Majorquin avait pourtant mené 40-0. Ensuite, Nadal n'a pu que retardé l'échéance. Djokovic, qui a remporté les trois premiers tournois importants de l'année (Melbourne, Indian, Indian Wells) visera la passe de quatre dimanche contre le Tchèque Tomas Berdych, qui a surclassé un peu plus tôt le Français Gaël Monfils (6-1, 6-4). En cas de succès, "Nole" remporterait son quatrième Masters 1000 d'affilée, puisqu'il s'était aussi imposé fin novembre à Paris-Bercy. "Djoko" avait aussi conquis pour la troisième année consécutive le "Tournoi des maîtres" en novembre, ne laissant ainsi que des miettes à ses adversaires. En dominant Nadal sur sa terre battue fétiche, comme en finale en 2013, le N.1 mondial a déjà bien lancé son opération de conquête de Roland-Garros (24 mai - 7 juin), le seul tournoi majeur manquant encore à son palmarès. Il ne lui reste maintenant qu'à concrétiser cette victoire dimanche contre Berdych, dans un duel qui apparaît déséquilibré au vu des chiffres. Djokovic mène 18-2 et a gagné ses cinq derniers matches contre le Tchèque. Berdych a peut-être un petit espoir, puisque la dernière fois qu'il a battu le Serbe, c'était sur terre battue. A Rome en quarts de finale en 2013. Résultats de la 7e journée du tournoi ATP de Monte-Carlo, disputée samedi: Simple messieurs (Demi-finales): Novak Djokovic (SRB/N.1) bat Rafael Nadal (ESP/N.3) 6-3, 6-3 Tomas Berdych (CZE/N.6) bat Gaël Monfils (FRA/N.14) 6-1, 6-4

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire