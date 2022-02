Sortir dans la Manche : mardi 21 avril

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, le Festival Escales Urbaines, consacré aux cultures urbaines revient à Equeurdreville-Hainneville. L'occasion de découvrir des disciplines nouvelles ou émergentes et de vous initier, encadré par de nombreux professionnels. Retrouvez le programme complet sur Les Escales Urbaines



Dimanche, c'est le 10ème Rue du Livre à Torigni-sur-Vire. Plus de 40 auteurs seront au rendez-vous. Venez découvrir romans, polars, bandes dessinées pour toute la famille. C'est ouvert, ce dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h dans la galerie du château de Torigni-sur-Vire.



Dimanche, c'est le 18ème slalom de Lessay sur le circuit karting. L'entrée est à 4€. Retrouvez plus d'informations sur l'ASA du Bocage