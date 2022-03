Idées loisirs Normandie : Week-end du 19 Février

La soirée du magazine culturel « Les Inrockuptibles » s'arrête au Normandy à St Lô avec 3 groupes: les Gallois « The Joy Formidable », les toulousains de « The Dodoz » et le post-funk du groupe « Divine Paiste » dès 20h30 au Normandy près de la Place du Champs de Mars à St Lô.

François Morel est en concert ce soir au zénith de Caen. RDV à 20h pour ce show mis en scène par la chanteuse Juliette.

Demain, participez à « Courir au fil de la Vire" de Saint-Lô à Pont-Hébert. Il s'agit d'une course nature en ligne de 9,2 kms dans un environnement exceptionnel, le long de la Vire sur le chemin de halage. La Course organisée et au profit de l'association culturelle et humanitaire "Terres en Harmonie" qui soutient l'Himalaya. Le retrait des dossards se fera à partir de 9h15 et le départ aura lieu à 10h30. L'inscription est de 7¤ sur place.

La Salsa est à l'honneur tout ce week-end au centre des congrès de Caen. Plusieurs centaines de danseurs sont attendus pour le « Salsa Ouest ». Au programme, de la danse libre, des shows par les élèves et les professeurs ainsi qu'un grand repas. Aujourd'hui c'est au centre des congrès de 18h30 à 5h et demain de 13h à 18h30 à l'orient express. Vous pourrez entendre tout à l'heure une organisatrice nous parler du programme de cette 9ème édition dans le « ça se passe près de chez vous » de 11h25.

A partir de demain, L’élite des chefs sera à Deauville pour 3 jours. La cité balnéaire accueille de dimanche à mardi février la crème des cuistots du monde entier. Parmi eux, le “chef préféré des Français” Cyril Lignac qui portera haut les couleurs de la cuisine à tous les amateurs de dégustations, gastronomie et prestations culinaires. Vous retrouvez toutes les infos avec une interview de l'organisateur du festival sur le tendanceouest.com rubrique radio/ Tout Laure du monde.



L'Office de Tourisme de Caen, en partenariat avec Caen BMX organise une initiation au BMX de 14h30 à 17h30 dans la cour de l'hôtel d'Escoville à l'Office de Tourisme de Caen. Cette activité sera encadrée par deux moniteurs de l'association Caen BMX.

Concert à Coutances ce soir avec Jeanne Cherhal, accompagnée du groupe « La secte humaine ». Elle vous présentera son 4 éme album. C'est à 20h30 au théâtre.

C'est le 5ème salon du livre ancien et moderne à Caen ce week-end. RDV à l'église du Sépulcre. 16 professionnels seront présents. 2 expos sont à l'honneur: « la plume et l'écrit » puis les photographies de Philippe Delval.

C'est le salon de l'habitat jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de St Lô sur le thème des maisons BBC « Batiment Basse Consommation ». venez rencontrer des entreprises de la région pour vos projets dans l'habitat, que ce soit pour la construction, la rénovation ou l'aménagement. Le salon est ouvert chaque jour de 10h à 19h. Vous avez pu entendre l'organisatrice Béatrice Paul tout à l'heure à 10h25 dans le « ça se passe près de chez vous ».



Aujourd'hui c'est la phase qualificative inter-régionale de la coupe de France de futsal à Caen. C'est au Gymnase des Bénédictines. Et ce matin de 10h à 13h au même endroit la ville de Caen en profite pour organiser un tournoi pour les plus jeunes, les U11 (enfants de 9 à 10ans).



Il y a du foot ce week-end: en CFA Avranches reçoit Cherbourg au stade Fenouillère à 18h. Venez nombreux soutenir les deux équipes, cette rencontre sera peut être l'occasion pour l'Us Avranches de se relancer ou pour l'As Cherbourg de sortir de la zone de relégation.

Il y a aussi de la ligue 1 bien sûr avec Caen-Valenciennes au stade Michel d'Ornano. Nous vous avons fait gagner vos places sur Tendance Ouest, vous pourrez donc y assister depuis les tribunes à partir de 19h mais aussi suivre le match en direct sur l'antenne dès 18h45 avec nos 2 commentateurs Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé. Le fil direct du match à retrouver aussi sur le tendanceouest.com



Il y a du hockey aujourd'hui à Caen. Ce match de ligue Magnus oppose les Drakkars à Angers. C'est à la patinoire Caen la mer à 20h.



Profitez de ce week-end pour vous rendre sur la fête foraine de la Chandeleur à Saint Lô sur la parking du parc des expositions. Aujourd'hui de 14h à 23h30 et demain de 14 à 20h.

Aujourd'hui, le Cherbourg club aviron de mer organise sa 10ème régate indoor d'aviron. Une soixantaine de rameurs sont attendus. Cette compétition originale où les athlètes rament sur machine devant un écran géant. RDV à la base nautique Albert Livory de Cherbourg à 14h. L'entrée est libre. Vous avez pu entendre tout à l'heure l'entraineur Cherbourgeois Patrick Paquereau dans le « ça se passe près de chez vous » de 9h25.



L'association Metissakana vous propose aujourd'hui une journée Afro-Métissée : stages salsa, djembé à 10 h 30, danse africaine, balafon à 13 h 30. Expositions stands associatifs de 14 h à 17 h 30 (entrée libre), repas à partir de 19 h 30. Il y aura aussi un concert : reprises de Bob Marley avec les musiciens de Fady Mélo. C'est à la fonderie à Hérouville Saint Clair.

Le twirling club de caen organise les championnat régionaux de twirling dimanche au cosec de la gueriniere de 9H00 A 18HOO. L'entree est gratuite. En jeu, les qualifications pour le championnat fédéral a Auxerre. Venez donc applaudir les pros du bâton de majorette.

Depuis hier, le Palais des Sports de Caen accueille le 4ème Open International de Taekwondo. Plus de 300 athlètes venus de toute la France vont s'affronter sur les tatamis.