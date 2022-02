5ème disquaire day en France ce samedi

Le disquaire day est une manifestation regroupant les disquaires indépendants. Durant cette journée, de nombreuses animations et concerts ont lieu un peu partout en France. Et puis surtout, les amoureux du vinyle pourront dénicher des perles rares avec des rééditions collector, des sorties inédites et beaucoup d'autres pépites qui seront disponibles uniquement ce jour là.

Tous les styles musicaux et toutes les époques sont concernés. Rendez-vous samedi dès 10h. Retrovuez le liste des participants sur disquaireday.fr

Ecoutez Eddy Durosier, vendeur au rayon disque à Planet'R Saint Lô, nous présenter son amour du vinyle en général, et l'événement en particulier: