Washington (AFP). Etats-Unis: des descendants de victimes de l'Holocauste attaquent la SNCF

Des descendants de victimes de l'Holocauste aux Etats-Unis ont lancé jeudi une action de groupe contre les chemins de fer français (SNCF) pour avoir saisi les biens de dizaines de milliers de Juifs et d'autres personnes envoyés de France vers des camps de concentration nazis, selon des documents du tribunal de Chicago. Cette action en nom collectif, qui accuse de "complicité" dans le génocide des Juifs, demande réparation pour la confiscation et la vente d'objets personnels, et la facturation par la SNCF des billets de train de troisième classe aux nazis alors que les déportés étaient entassés dans des wagons à bestiau. Cette action de groupe a été lancée jeudi à Chicago, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

