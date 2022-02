Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP). Tennis: Berdych, 1er demi-finaliste à Monte-Carlo après abandon de Raonic

Le Tchèque Tomas Berdych, 8e mondial, est le premier joueur à s'être qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo après l'abandon du Canadien Milos Raonic, 6e, à 5-2 vendredi. Après avoir été breaké deux fois, Raonic a préféré arrêter à cause d'une douleur au pied droit déjà ressentie la veille en huitième de finale contre l'Espagnol Tommy Robredo. Le Canadien venait de perdre son service pour la seconde fois lorsqu'il a sollicité le staff médical pour faire examiner son pied recouvert d'un bandage. Berdych, grâce notamment à une meilleure qualité de service, avait rapidement creusé l'écart pour mener 3-1 avant que le niveau de Raonic ne décline davantage. Le Tchèque, demi-finaliste à Melbourne et finaliste à Doha et Rotterdam, accède pour la deuxième fois d'affilée au dernier carré d'un tournoi de cette catégorie, après celui de Miami où il avait été battu par l'Ecossais Andy Murray. Il a remporté un seul Masters 1000 dans toute sa carrière, en 2005 à Paris-Bercy. Ce sera sa troisième demie sur la terre battue monégasque après celles perdues en 2007 contre Rafael Nadal et en 2012 face à Novak Djokovic. Berdych aura l'occasion d'améliorer son meilleur résultat lors de son prochain match contre le Français Gaël Monfils (18e) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (11e).

