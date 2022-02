Cologne (Allemagne) (AFP). Crash A320: l'Allemagne réunie à Cologne pour un hommage national aux victimes

L'Allemagne se rassemble vendredi derrière le président Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel en la cathédrale de Cologne (ouest) pour un hommage national aux 150 morts du crash de l'avion de Germanwings dans les Alpes françaises. Alors que les drapeaux sont en berne dans tout le pays, un service religieux oecuménique se tiendra à partir de 10h00 GMT dans la plus grande cathédrale gothique du nord de l'Europe, un monument emblématique de l'Allemagne qui échappa pour l'essentiel aux bombardements alliés. Vendredi matin, sous un ciel déjà bleu, un écran géant et des enceintes étaient disposés sur le parvis de la cathédrale, alors que l'accès à l'édifice était bloqué par des barrières et des agents en gilet fluo. "Je vais regarder cette commémoration à la télévision. C'est important pour moi car l'Allemagne est particulièrement touchée par ce drame", expliquait à l'AFP Michael Senker, 62 ans, de retour d'une nuit de travail. Ursula Mund, 53 ans, prévoyait d'évoquer la cérémonie avec ses collègues de bureau: "On en a beaucoup parlé quand ça s'est passé, on a toujours du mal à comprendre. On a toujours un sentiment de tristesse". Dès jeudi, 150 cierges blancs avaient été alignés sur les marches en bois du choeur, et à l'extérieur un immense drapeau blanc à croix noir flottait du portail. Quelque 1.400 invités, dont plus de 500 proches de disparus, doivent participer à cette cérémonie nationale de deuil, retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision dont la première chaîne publique ARD, près de quatre semaines après le drame. Chacun pourra déposer des fleurs et des bougies autour de la cathédrale et devant la gare ferroviaire toute proche où seront dressés des écrans pour une retransmission en plein air. Le président Joachim Gauck, pasteur luthérien, doit prendre la parole. Les présidents des chambres basse et haute du Parlement allemand seront également présents. L'Espagne sera représentée par le ministre de l'Intérieur Jorge Fernandez Diaz et la France par le secrétaire d'Etat chargé des Transports Alain Vidalies. - 'Ma peine et mes doutes' - La plus haute représentante de l'Eglise protestante de la région, Annette Kurschus, s'est dite émue de l'affluence annoncée lors de la cérémonie. "Je ne suis pas seule avec ma peine et mes doutes, de nombreuses personnes veulent les partager avec moi", a-t-elle confié au quotidien Rheinische Post. Aux côtés du Cardinal de Cologne, Rainer Woelki, elle assurera l'office religieux dans la cathédrale, en fin de matinée. Des centaines de journalistes sont également attendus, selon la conférence épiscopale allemande, en charge de l'organisation. Plusieurs caméras et camions de télévision étaient déjà présents au lever du jour. Le 24 mars, un Airbus A320 de la compagnie Germanwings reliant Barcelone à Düsseldorf s'est écrasé dans les Alpes françaises du sud, faisant 150 mots, dont 72 Allemands et 50 Espagnols. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion a été précipité volontairement contre les montagnes par son copilote allemand, qui souffrait de problèmes psychiatriques. Déposé sur les marches de la cathédrale vendredi, un bouquet d'une dizaine de tulipes blanches était accompagné du mot: "La dépression est imprévisible". Le président-directeur général du groupe Lufthansa, Carsten Spohr, ainsi que celui de sa filiale à bas coût Germanwings doivent également assister à la cérémonie. Il a été demandé aux personnels de la compagnie, qui feraient le déplacement, de ne pas porter leur uniforme. La catastrophe a suscité une émotion très forte dans tous les pays concernés. L'Allemagne s'est particulièrement émue du décès de 16 lycéens et deux enseignantes issus de la petite bourgade de Haltern am See, dans l'ouest du pays, qui rentraient d'un voyage scolaire en Espagne. Chef d'oeuvre de l'art gothique, la cathédrale de Cologne, dont la construction s'étendit sur une période de plus de six siècles (1248 à 1880), a été inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1996 avant de figurer dans la liste du patrimonine mondial en péril depuis 2004. Elle compte parmi les monuments touristiques les plus visités chaque années en Allemagne.

