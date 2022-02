Richard Berry rend visite au public rouennais

Deux salles avaient été ouvertes pour l'occasion. L'avant-première de Nos femmes, a attiré le public rouennais. Richard Berry, réalisateur et acteur dans ce film, était présent pour un débat qui a eu lieu à l'issue de la projection. Il a répondu avec simplicité aux questions de son public, allant même jusqu'à confier - suite à une question personnelle d'une spectatrice - qu'il avait dédié son long-métrage à Mila, sa troisième fille, née pendant le tournage.

Nos femmes est initialement une pièce de théâtre écrite par Eric Assous, dans laquelle Richard Berry tenait l'un des trois rôles clés et brillait comme metteur en scène. "Je me disais que ça ferait un super film, mais évidemment, ça dépendait du succès." 150 représentations plus tard, dont certaines étaient jouées à guichet fermé, l'acteur de 64 ans se lance et décide d'adapter la pièce au cinéma.

A l'instar du Prénom et du Dîner de cons, le film Nos femmes, porté par un trio d'acteurs d'exception (Richard Berry, Thierry Lhermitte et Daniel Auteuil) fonctionne bien. La réalisation est soignée et le spectateur, peut-être un peu destabilisé et mal à l'aise au début de se retrouver piégé dans un huit clos où l'un des protagonistes vient de tuer sa femme, finit par se laisser prendre au jeu. Un jeu où tout tourne autour de l'amitié entre trois hommes et de leurs relations avec les femmes. Une vision peut-être un peu simpliste des rapports entre les deux sexes mais que l'on oublie vite tant la distribution est parfaite. Un véritable moment de plaisir et de rires, qui ne nous fait pas regretter d'avoir loupé la pièce.

Synopsis

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ?

Sortie nationale le mercredi 29 avril.