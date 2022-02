Sortir dans le Calvados : vendredi 17 avril

Jusqu'au 10 mai, la ville de Caen accueille la grande foire de Pâques au parc des expositions. Environ 140 manèges, jeux et stands de confiseries font le bonheur des petits et des grands. Retrouvez les horaires d'ouverture sur Caen.fr



A partir de demain, les agriculteurs du réseau «Bienvenue à la ferme» vous invitent à fêter le printemps à l'occasion de l'opération «Printemps Bienvenue à la ferme». Idéal pour découvrir les activités de la ferme grâce à des animations variées et originales. Plus d'infos sur Printemps à la ferme



Le Festival Les Bichoiseries se déroulera les 26 et 27 juin à Cerisy-Belle-étoile. La programmation est à retrouver sur Les Bichoiseries