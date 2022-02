Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP). Tennis: Monfils s'offre Federer et va en quarts à Monte-Carlo

Gaël Monfils a réalisé un coup d'éclat en dominant le N.2 mondial Roger Federer 6-4, 7-6 (7/5) pour accéder jeudi aux quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo pour la première fois de sa carrière. A six semaines de Roland-Garros (24 mai - 7 juin), le Parisien a fait forte impression contre l'un des tout meilleurs, quatre fois finaliste sur le Rocher, de 2006-2008 à 2014. Monfils a évolué à un haut niveau face au maestro helvète, qui espérait enfin s'imposer sur le Rocher, l'un des deux tournois importants (avec Rome) manquant encore à son palmarès. Après une pause de trois semaines, Federer avait lancé la transition sur terre battue mercredi en anéantissant en moins d'une heure (6-2, 6-1) le Français Jérémy Chardy, 35e mondial. Mais Monfils, regonflé à bloc par la bataille âpre de la veille contre l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (7-6, 7-6), lui a opposé un niveau de jeu bien plus élevé, en restant le maître du fond du court. Les deux hommes, qui se connaissent bien et s'apprécient, ne s'étaient plus croisés depuis la finale de la Coupe Davis fin novembre à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, remporté par la Suisse. Monfils avait ramené l'unique point de son camp en surclassant en trois manches un Federer encore gêné par ses problèmes de dos. D'abord mené 3-1, Monfils a inversé la tendance pour remporter la première manche 6-4, profitant d'un premier service capricieux de Federer (48% de réussite). Plus incisif, Federer s'est procuré une balle de break pour mener 3-1 mais Monfils l'effaçait avant d'égaliser (2-2) sur un superbe revers le long de la ligne. Le Français a failli faire craquer son adversaire après s'être créé à son tour des occasions de break (3) pour mener 3-2 mais Federer a tenu bon. Federer ne voulait pas céder et en sauvait deux autres au cours de la deuxième manche. Dans le tie-break, le Suisse prenait l'avantage (5-3), mais Monfils profitait de ses erreurs en marquant quatre points d'affilée pour conclure la partie. Avec ce succès, Monfils se réconcilie avec un tournoi qui, selon ses propres termes, "ne (lui) réussit pas d'habitude" et où il ne devait pas s'aligner au départ. Il affrontera au prochain tour le Bulgare Grigor Dimitrov, tombeur du tenant du titre Stan Wawrinka. Résultats de la 5e journée du tournoi ATP de Monte-Carlo, disputée jeudi: Simple messieurs (3e tour): Milos Raonic (CAN/N.4) bat Tommy Robredo (ESP/N.16) 6-3, 3-6, 6-3 Grigor Dimitrov (BUL/N.9) bat Stan Wawrinka (SUI/N.7) 6-1, 6-2 Gaël Monfils (FRA/N.14) bat Roger Federer (SUI/N.2) 6-4, 7-6 (7/5) Tomas Berdych (CZE/N.6) bat Roberto Bautista (ESP/N.12) 7-6 (9/7), 6-4

