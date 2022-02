La fantaisiste Luce de passage au Trianon

C'est d'ailleurs au départ dans le simple but de s'afficher dans la catégorie des Inoubliables qu'elle postule à la Nouvelle Star en 2010. Mais, malgré ses efforts, la belle est retenue au casting, remarquée par ses capacités vocales et son caractère marqué. Passant sans encombres les sélections, ce sera la gagnante de l'émission, ce qui lui offre la formidable occasion de faire carrière. Soutenue dès ses débuts par Mathieu Boogaerts qui lui écrit ses meilleurs titres, elle publie son premier album en 2011 et entame actuellement sa tournée de promotion pour le second opus baptisé Chaud accompagnée sur scène par Mathieu Boogaerts. Luce traite d'amour, tantôt édulcoré tantôt acide. Avec ses textes à plusieurs niveaux de lecture, Luce intrigue autant qu'elle fascine et mérite qu'on lui tende l'oreille: la coquine a des choses à dire.

Pratique. Vendredi 17 avril à 20h30. Le Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. tarifs 9 à 18€. Tél. 02 35 73 95 15