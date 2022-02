Paris (AFP). Ligue des champions: Paris impuissant face au Barça, le Bayern mal parti

Le Paris SG a compromis ses chances de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, avec une lourde défaite 3-1 face à Barcelone, tandis que dans l'autre quart de finale le Bayern Munich est mal en point après sa défaite à Porto (3-1) mercredi. La montagne était trop haute pour le PSG, privé d'Ibrahimovic, Verratti (suspendus) et de Thiago Motta, blessé, face à ce grand d'Europe auquel ils avaient pourtant tenu la dragée haute en phase de groupes, en les battant au Parc des Princes (3-2), avant de céder au retour (3-1). Le troisième duel a tourné court, puisque après avoir été sauvé par le poteau sur un tir enveloppé de Messi, les Parisiens ont cédé sur un but de Neymar, parfaitement servi par l'Argentin après un ballon récupéré au milieu de terrain (18e). Un malheur n'arrivant jamais seul, dans la minute suivante, le capitaine Thiago Silva touché à une cuisse sur l'action du but catalan, a dû quitter ses partenaires. Ce qui a obligé Laurent Blanc à faire entrer en jeu David Luiz, dont la présence sur le banc était déjà surprenante dix jours à peine après sa blessure musculaire à une cuisse. Le Brésilien a finalement tenu toute la rencontre, mais n'était pas en pleine possession de ses moyens, comme les petits ponts que lui a infligés Luis Suarez sur ses magnifiques deuxième et troisième buts (67e, 79e). La réduction du score, que plus personne n'attendait, de Van Der Wiel, bien aidé par la jambe de Jérémy Mathieu sur son tir a sauvé l'honneur du champion de France. Mais pour Paris, qui n'avait plus perdu une rencontre européenne au Parc des Princes depuis novembre 2006, soient 33 matches, ce sera bien "mission impossible" au Camp Nou mardi prochain. Dans l'autre match du soir, le remake de la finale 1987 (remporté par Porto) a été celui de la stupeur et des tremblements dans ses premières minutes pour le Bayern, cueilli à froid par deux buts de Quaresma. L'attaquant portugais s'est d'abord fait justice sur penalty après une faute de Neuer (3e), avant de profiter d'un ballon perdu de Dante pour doubler le score (10e). Fébriles défensivement, les Bavarois ont répondu par un but d'Alcantara (28e), mais ils ont plié une troisième fois sur un but plein de sag froid de Jackson Martinez, qui a effacé Neuer (65e). Pour le Bayern, qui était privé de Robben et Ribéry, une réaction d'orgueil est impérative dans une semaine pour ne pas connaître une sérieuse désillusion. Les résultats: Mercredi Paris SG - Barcelone 1-3 Porto - Bayern Munich 3-1 Mardi Atletico Madrid - Real Madrid 0-0 Juventus Turin - Monaco 1-0 Matches retour les mardi 21 et mercredi 22 avril.

